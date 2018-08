Mohrenbrauerei mit neuer kaufmännischer Geschäftsleitung

Mit 01. Januar 2019 übernimmt Mag. Thomas Pachole die kaufmännische Geschäftsleitung des Vorarlberger Traditionsunternehmens Mohrenbrauerei.

Nach 10 Jahren in verantwortungsvollen Positionen und zuletzt als Geschäftsführer bei REZI Microfaserprodukte GmbH, kehrt Mag. Thomas Pachole wieder zur Mohrenbrauerei zurück. Mit seiner umfassenden Berufserfahrung bringt er beste Voraussetzungen und Kenntnisse für diese Stelle mit. „Ich freue mich diese wichtige Schlüsselposition in der Mohrenbrauerei einzunehmen. Es ist schön wieder zurück zu kehren und diese spannenden und vielseitigen Aufgaben in Angriff zu nehmen und die Marktführerschaft des Vorarlberger Bieres weiter auszubauen.“, so Mag. Thomas Pachole.