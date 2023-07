Möglichst viel regional lösen

Gesundheitssystem in der Niederlassung braucht mehr Geld.

"Arbeitsbedingungen attraktiver gestalten"

Laut Walla geht es vor allem darum, Ausbildungsärzte, von denen genug ins Land kommen, viele aber wieder gehen, in Vorarlberg zu halten. „Wir müssen die Arbeitsbedingungen insgesamt attraktiver gestalten“, betonte Walla in Vorarlberg LIVE. Hier sieht er den großen Hebel, den es zu betätigen gilt. In diesem Zusammenhang werde man auch über die Spitalsgehälter reden müssen. Was die unlängst präsentierte Patientenbefragung zum Gesundheitssystem betrifft, betonte Der Ärztekammerpräsident einmal mehr die Notwendigkeit von zusätzlichen finanziellen Mitteln, um vor allem das Kassenvertragssystem zu verbessern. Das Problem sind jedoch die gedeckelten Mittel.