Mösle Kids Challenge: "Schneller, höher, weiter"

Im Vorfeld des Hypomeeting Götzis haben sich die Kinder in einem bestehenden Mehrkampf gemessen.

Im Vorfeld des Hypomeeting Götzis/Vorarlberg 2021 haben sich die Kinder der Altersklasse U8 (1. und 2. Klasse Volksschule, Mädchen und Jungen gemeinsam gewertet) und U10 (3. und 4. Klasse Volksschule, Mädchen und Jungen gemeinsam gewertet) in einem aus Ballwurf, Frequenzlauf und Dreierhopp bestehenden Mehrkampf gemessen. Die Ausschreibung für die Mösle Kids Challenge erfolgte in Schulen und Vereinen in ganz Vorarlberg. Die Ergebnisse wurden auf Basis der Siebenkampf-Punktetabelle umgerechnet und es gab je Altersklasse zudem auch eine Mannschaftswertung zu gewinnen.