"Mörtel" auf der SCHAU!: Lugner über sein Leben, seine Frauen und Wünsche

Richard Lugner präsentiert auf der 6. SCHAU! seine zweite Biografie. Im VOL.AT-Interview spricht er über Veränderungen, die Wichtigkeit der Frauen und seine Wünsche für die Zukunft.

Aus gutem Grund gibt es einen Teil zwei: Seit 2007 ist viel passiert, Lugners Leben erfuhr viele Veränderungen. Autorin und Society-Lady Andrea Buday liefert auf 208 Seiten tiefe Einblicke in das schillernde Leben Lugners. Auch seinen Herzdamen widmet das Buch einige Kapitel: Ganze 26 Seiten berichten über seine Partnerinnen. Dies zeige, wie wichtig im die Frauen seien, so Lugner gegenüber VOL.AT.

Frauen, Veränderungen und Wünsche

Der 86-jährige Geschäftsmann ist für seinen außergewöhnlichen Lebensstil bekannt. Besonders seine zahlreichen Liebschaften mit jüngeren Frauen und seine jährliche Suche nach einem prominenten Opernballgast stechen heraus. Auch mit seiner Kandidatur als Bundespräsident und Auftritten in Fernsehsendungen wie “Die Lugners” oder “Wir sind Kaiser” sorgte der Kult-Österreicher für Schlagzeilen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er mit Monika “Moni” Kulig (31) eine neue Frau an seiner Seite hat. VOL.AT traf den Baumeister im Roten Haus in Dornbirn und sprach mit ihm über die Veränderungen in seinem Leben, die Wichtigkeit der Frauen und seine Wünsche für die Zukunft.