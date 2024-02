Modische Inklusion auf dem Laufsteg

HTL-Maturantinnen präsentieren maßgeschneiderte Kleidung für Menschen mit Trisomie 21.

Dornbirn. Am 21. März ist Welt-Down-Syndrom-Tag. „Wir möchten den Tag auch dieses Jahr nutzen, um auf uns und unsere Bedürfnisse aufmerksam zu machen“, betont Martina Natter vom Down Syndrom-Verein Vorarlberg. Dies geschieht heuer auf besonders kreative Art, nämlich in Form einer Modenschau an der HTL Dornbirn.

Die drei Schülerinnen der HTL-Textil Emma Baur, Emma Luna Peer und Zehra Duman haben in ihrem Maturaprojekt maßgeschneiderte Kleidungsstücke für Menschen mit Trisomie 21 entworfen. „Wegen ihres anderen Körperbaus passt herkömmliche Kleidung – die man von der Stange kaufen kann – oft nicht, da die Proportionen des Oberkörpers und der Gliedmaßen bei Menschen mit Downsyndrom stärker als bei anderen von ­normierten Maßen abweichen. Und welcher Erwachsene hat schon Lust immer in der Kinderabteilung einkaufen zu müssen“, erklärt Natter.

Maßgeschneidert für besondere Bedürfnisse

Diesem „Modeproblem“ wollte das Design-Trio Abhilfe schaffen. Emma Baur´s Bruder hat das Downsyndrom. Nach einem Vortrag im vergangenen Jahr auf dem Down Syndrom-Kongress in Salzburg, entstand der Wunsch „Inklusive Mode“ zu kreieren. Praktisch für Bruder Marwin, dass er (s)eine Designerin in der Familie hat. Die Maturantin kontaktierte Martina Natter daraufhin mit ihrer Idee und die zeigte sich sofort begeistert. „Wir werden ja oft wegen Diplomarbeiten angeschrieben, aber dieses Projekt hat uns besonders gefallen, da es hier nicht nur um Theorie ging, sondern auch wirklich einmal ein wichtiges Anliegen praktisch umgesetzt wurde“, so Natter. Und so wurde im Vorfeld gemeinsam ein Fragebogen erarbeitet, der ganz auf die Bedürfnisse und Wünsche der Models einging. Entstanden ist eine 27-teilige Kollektion an Hoodies, Kleidern, Hosen, Shirts etc. – die nicht nur passt, sondern auch trendy ist und vor allem Freude bei den Trägerinnen und Trägern entfacht.

Einige Monate und viele Stunden an Ideenspinnerei und Arbeit später, treffen wir das Designer-Trio und ihre zwölf Models in der Volksschule Schwefel. Die Aufregung im Umkleideraum ist groß, schließlich ist heute die letzte Anprobe vor dem großen Auftritt. Säume werden noch einmal hochgesteckt, der eine oder andere Hosenbund erweitert und auch viele Scherze gemacht. Sozusagen Humor und Mode im Einklang.

Farbenfrohe Vielfalt

Unterstützung bekommen die Absolventinnen von Mitschülerinnen aus der zweiten Modeklasse, die gleichzeitig Interviews mit den Nachwuchsmodels führen. Die werden dann am Show-Tag auf Plakaten und auf Instagram präsentiert. Auf die Frage nach ihrer Lieblingsfarbe, weiß Model Luzia rasch eine Antwort: „Bunt!“, antwortet sie ausdrücklich.