Modeschau filmisch in Szene gesetzt

Auch auf die beliebte HTL-Modeschau müssen Fans heuer nicht verzichten.

Dornbirn. Am Freitag findet die 1. HTL Dornbirn Live statt. Zu den alljährlichen Highlights beim Tag der offenen Tür gehört seit Jahrzehnten die Leistungs- und Modeschau der HTL Dornbirn. Diese heuer über die Bühne zu bringen, war eine ganz besondere Herausforderung. Als es kurz so aussah, dass sich dieses Jahr keine Modeschau verwirklichen lassen würde, war die Enttäuschung bei den Schülern groß. Bietet diese doch jedes Jahr eine schöne Gelegenheit die eigenen Kreationen vor einem interessierten Publikum zu präsentieren. Fachvorständin Annemarie Prirsch fand dann noch eine Lösung: „Warum sollte man nicht eine Kurzmodeschau filmen und alle Interessierten bekommen die Möglichkeit, sich die diesjährigen Schöpfungen so anzusehen?“