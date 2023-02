Modernisierungsarbeiten bremsen Züge für eine Woche ein

Wegen Bahnbauarbeiten im Bereich Bahnhof Bregenz kommt es in der Zeit von 17. bis 24. Februar 2023, untertags zu Einschränkungen im Zugverkehr.

Die Bahnbauarbeiten im Bereich Bahnhof Bregenz, insbesondere an der neuen Hypo-Unterführung, schreiten voran. In der Zeit von 17. bis 24. Februar 2024, steht die Bahninfrastruktur untertags teilweise nur eingeschränkt zur Verfügung.

Fahrplanauskünfte

Für die umfassende Information der Reisenden werden die Abweichungen vom planmäßigen Verkehr zeitgerecht in die elektronische Fahrplaninformation Scotty (fahrplan.oebb.at) eingearbeitet. Zudem erhalten die Kundinnen und Kunden Auskünfte rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche beim ÖBB-Kundenservice unter der Rufnummer 05-1717 (Österreichweit zum Ortstarif), an den Ticketschaltern und im Internet unter www.oebb.at bzw. www.vmobil.at.