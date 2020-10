Modernisierung Gutshof Maldina abgeschlossen

Die Marktgemeinde Rankweil hat auf dem Gutshof Maldina in Brederis Liegeboxen samt Außenfütterungsstand sowie ein Flugdach errichtet, um den rund 80 Jahre alten Gutshof an die Anforderungen moderner Landwirtschaft anzupassen.

Der Gutshof

Gegründet wurde der Gutshof Maldina von der Marktgemeinde Rankweil in den Jahren 1936 und 1937, um in Not geratene Bürger beschäftigen und ernähren zu können. Begonnen hat der Gutshof in Brederis mit 36 Stück Vieh und 45 Hektar eigenbewirtschafteter Fläche. 1957 betrug der Viehbestand dann schon 40 Stück, davon etwa 20 Milchkühe. Zudem wurden Schweine gehalten, Kartoffeln und Gemüse für den Eigenbedarf des Armenhauses sowie später des Altersheimes gepflanzt. Heute beträgt die von Familie Maissen bewirtschaftete Fläche rund 55 Hektar, davon sind rund 32 Hektar in Gemeindebesitz. Diese werden wie folgt genutzt: 25 Hektar Wiesen, 20 Hektar Mais und fünf Hektar Dinkel und Gerste. Insbesondere der Dinkelanbau hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen – und zwar in Form der sogenannten Vertragslandwirtschaft.