Modernes Blitzlicht für Zwischenwasser

Gemeinde Zwischenwasser beschließt Anschaffung eines neuen Radargeräts

Zwischenwasser. Durchaus unterschiedliche Ansätze und Meinungen ergaben sich bei der letzten Gemeindevertretung in der Vorderländer Kommune Zwischenwasser. Auslöser war die geplante Neuanschaffung eines topmodernen in beide Richtungen blitzenden stationären Radargeräts. Während die Bürgermeisterpartei Z3 von Jürgen Bachmann und auch die Volkspartei mit dem ehemaligen Gemeindeoberhaupt Kilian Tschabrun sich klar zur geplanten Anschaffung bekannten, kam von anderer Seite, konkret der Freien Wählerliste und den Grünen mit Jung/Alt durchaus Kritik. Die Grünen mit Vizebürgermeister Daniel Kremmel forderten neben der Anschaffung des Radars, weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen, deutlich verstärkte Kontrollen seitens der Exekutive und eine Zweckwidmung der Einnahmen durch die Geschwindigkeitsdelikte für Sanierungen der Gemeindestraßen, stimmten dem Antrag schlussendlich aber zu. Die Freie Wählerliste mit ihrem Vorsitzenden Daniel Bösch lehnte diese aber komplett ab. Mit dem neuen Radar würde gemäß der Meinung von Bösch nicht für mehr Verkehrssicherheit gesorgt, sondern im Gegenteil die Bürger abgezockt. Er sprach sich daher für verschärfte mobile Kontrollen zu unterschiedlichen Zeiten aus. Dies wären unberechenbarer und würden die Geschwindigkeit im Ortsgebiet allgemein wesentlich effektiver verringern als ein einzelnes Radargerät. Letztlich blieb dieses Ansinnen aber mit 3 zu 21 Stimmen deutlich in der Minderheit.

So wurde der Antrag zur Anschaffung eines neuen stationären Radargeräts um knapp 65.000 Euro genehmigt. Sein Vorgänger, der sich seit 2005 im Dienst befindet, hat in den vergangenen Jahren auf jeden Fall seinen Dienst getan. Anschaffungs – und Instandhaltungskosten in Höhe von knapp 300.000 Euro stehen Einnahmen von etwas mehr als einer Million Euro, oder pro Jahr netto fast 44.000 Euro gegenüber. Eine Einnahmequelle, welche die klamme Gemeindekassa von Zwischenwasser durch die Neuanschaffung freut und auch wohl in den kommenden Jahren für dringend benötigte Einnahmen für die Kommune sorgen wird. CEG