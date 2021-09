Moderne Pädagogik: Eröffnungsfeier in Brederis

Am Freitag, 8. Oktober, von 10.00 bis 17.00 Uhr, findet in Rankweil-Brederis die Eröffnungsfeier der neuen Räume für die Volksschule, die Kleinkind- sowie die Schülerbetreuung statt. Auf die Besucher*innen wartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm.

Neue Unterrichtskulturen und ein veränderter Schulalltag – Stichwort Ganztagesschule – verlangen nach neuen Nutzungskonzepten. Karin Doberer, Leiterin des Unternehmens LernLandSchaft, war beim Umbau in Rankweil-Brederis von Anfang an dabei und hat gemeinsam mit Eltern, Pädagog*innen und Vertreter*innen der Gemeinde ein Nutzungs- und Ausstattungskonzept entwickelt, welches Hand in Hand mit neuer Architektur modernen Ansprüchen an Bildung und Kinderbetreuung entspricht. „In Rankweil-Brederis wurden moderne Lernräume geschaffen, welche es ermöglichen, allein oder in Gruppen im individuellen Tempo an unterschiedlichen Themen auf verschiedenen Wegen zu arbeiten. Hier haben wir nun alle Voraussetzungen für moderne und flexible Pädagogik unter einem Dach“, freut sich Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.