Die Wiedereröffnung des Intersport Fischer in Bürs wurde groß gefeiert.

Modern und funktionell stellte sich der Intersport Fischer nach seinem Erweiterungsbau den geladenen Gästen vor. In knapp zwei Monaten wurde der Shop von 700 Quadratmeter auf ca. 1.100 Quadratmeter erweitert. Es entstand eine modern eingerichtete Verkaufsfläche, die Mitarbeiterräume wurden adaptiert und die Lagerräume modernisiert. Intersport Fischer betreibt fünf Shops in Vorarlberg und beherbergt insgesamt 250 Mitarbeiter. Die 28 Mitarbeiter in Bürs freuen sich, nun endlich wieder Kunden in den neuen Räumen begrüßen zu können. Bei der Eröffnungsfeier gab es nicht nur bei Seniorchef Erhard Fischer strahlende Augen, auch Gesellschafter Tobias Stergiotis und die Söhne Mario und Michael Fischer zeigten sich über den gelungenen Erweiterungsbau sehr erfreut.