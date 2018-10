Modern, mutig und innovativ

Reisch Maschinenbau eröffnet feierlich neue Firmenzentrale

Frastanz. Seit 2004 ist Arno Reisch Geschäftsführer des gleichnamigen Maschinenbauers in Frastanz. Das Unternehmen ist ein klassischer Vorarlberger Familienbetrieb. Firmengründer Eugen Reisch war ab 1924 zuerst vorwiegend als Werkstätte tätig und entwickelte den Betrieb dann Schritt für Schritt. 1966 übernahm Sohn Walter, der das Unternehmen klug und innovativ weiterentwickelte, Sohn Arno ist bereits die dritte Betriebsgeneration. Als wertvollstes Gut sieht man die rund 40 Mitarbeiter, 15 von ihnen haben ab sofort einen neuen, modernen Arbeitsplatz. Unweit der erst vor einigen Jahren errichteten Produktionshalle wurde rund eine Million Euro in den neuen Firmensitz investiert, der Konstruktion, Administration, Ein – und Verkauf und Geschäftsführung beheimatet. Bei der Errichtung wurde größtes Augenmerk auf Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz gelegt. Reisch beliefert Kunden auf der ganzen Welt, der Kernmarkt sind aber die großen Vorarlberger Unternehmen wie Blum, Doppelmayr, Hydro Nenzing, Liebherr, Erne Fittings oder die Meusburger Gruppe. Um deren Wünsche zur Fertigung von speziellen Maschinenteile gerecht zu werden, wurde neben dem neuen Firmengebäude auch eine neue CNC-Fräse Maschine angeschafft. Das neue Produktionshighlight kann Spezialteile in der Größe eines Kleinwagens maßgeschneidert auf den jeweiligen Kundenwunsch fertigen. Die Innovation mit der verbundenen Zukunftssicht stand auch bei dieser Großinvestition im Vordergrund.