Models wie du und ich

Der Weltladen Schruns lud zu einer Modenschau mit „Fairen Bekleidungsstücken“

Der Wettergott hatte ein Einsehen mit dem Organisationsteam des Weltladens unter der Leitung von karin Sander-Pichler und präsentierte sich am Samstag Vormittag von seiner besten Seite. So durften Klein und Groß, Herren wie Damen und Kinder die Kleidungsstücke bei frühsommerlichen Temperaturen den interessierten Besuchern vorführen. „Dieses Jahr ist Klimagerechtigkeit unser Thema. Denn die Länder, die am wenigsten zu unserer Klimakrise beitragen, leiden am meisten darunter. Gerade in diesen Ländern, in denen sehr viel Mode für große Handelsketten produziert wird, gibt es immer mehr Dürren, Hitzeperioden oder große Überschwemmungen“, erklärt Sander-Pichler eingangs die Idee der fairen Mode. Gerade im Modebereich werde sehr viel Wegwerfware produziert. „Was nicht verkauft wird, wird teilweise auch wieder eingestampft“, weiß sie zu berichten.