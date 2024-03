Model packt aus: DAS sind DiCaprios Vorlieben im Bett

Das niederländische Model Hieke Konings hat in einem Interview mit dem "Playboy" über ihre Begegnung mit Leonardo DiCaprio berichtet. Dabei enthüllte sie nicht nur den durchschnittlichen Kuss, sondern auch einige pikante Details über DiCaprios Vorlieben im Bett.

In der niederländischen Ausgabe des “Playboy” reflektiert sie über die Nacht, in der sie den Oscar-Preisträger traf: "Es war ein geheimer Club in Los Angeles, einer, in den du nur mit einer Einladung hineinkommst. Ich sah ihn dort in seinem schwarzen Hoodie und mit seiner schwarzen Baseball-Kappe sitzen, und unsere Blicke trafen sich", so das Model.