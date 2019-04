Die Modenschau des Weltladens in alter Post entpuppte sich als Publikumshit

Anlässlich des 25jährigen Bestehens gab es in diesem Jahr eine größere Feier des Weltladens, die von der traditionellen Modenschau in diesem Jahr eingeleitet wurde. Aufgrund der kühleren Temperaturen fand die Modenschau gegenüber des Weltladens in der alten Post statt. Die Modenschau hatte Karin Sander-Pichler, die Geschäftsführerin des Weltladens in Schruns organisiert, und dafür etliche Models aus ihrem Kunden- und Bekanntenkreis gewinnen können. Vorab wurden die Besucher mit Kuchen und Kaffee aus dem Weltladen versorgt, sodass die zahlreichen Besucher die Mode zu fairen Preisen in gemütlicher Kaffeehausatmosphäre genießen konnten.

Vielfalt

Und für jeden Geschmack war etwas dabei von Hosen über Kleider bis hin zu ausgefallenen Oberteilen, fetzigen Strickjacken oder Ponchos, trendigen Rucksäcken oder lustigen Strohhüten bis hin zu trendigen Accessoires gab es an diesem Nachmittag alles zu sehen. „Gerade durch den Kauf von diesen Produkten unterstützen wir Arbeitsprojekte in der Textilbranche, damit die Frauen und Mädchen gerechte Löhne erhalten“, so Karin Sander-Pichler. Den rund 30 Freizeitmodels machte das Präsentieren auf dem roten Teppich offensichtlich viel Spaß und sie erhielten kräftigen Applaus. Anschließend gab es auch einen großen Verkauf im Nachbarhaus, bei dem die gesamte Kollektion mit 10 Prozent Rabatt an diesem Tag zu erstehen war.

