Mode für die Zukunft gestalten

HTL-Schülerinnen waren bei der „Masterclass Another Tomorrow 2022“ dabei.

Dornbirn. Emilia Piber und Yvette Spechtenhauser, Schülerinnen der 4. Modeklasse der HTL Dornbirn, nahmen kürzlich an dem hochkarätig besetzten Webinar „Masterclass Another Tomorrow“ von Nora Kühner in Zusammenarbeit mit der ISPO Munich teil.

Die Arbeit von Mode-Designern verändert sich in einer global vernetzten Welt. In der Masterclass wird auf interdisziplinäre Teamarbeit gesetzt, denn nur gemeinsam können Lösungen für eine nachhaltig und verantwortlich agierende Textil- und Modeindustrie gefunden werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der digitalen Masterclass kommen von hochrangigen europäischen Schulen (z.B. London College of Fashion, Swedish School of Textiles, Hochschule Niederrhein), aber auch von “Hidden Champions” wie der University of Lapland und der HTL Dornbirn.

Nachhaltige und verantwortliche Gestaltung sind die zentralen Themen des zukunftsorientierten Konzepts der Masterclass. Im Rahmen des Webinars sollten in Teamarbeit ein zukunftsorientiertes, kreatives Design oder eine Idee, eine Vision für ein Kleidungsstück, das einen funktionalen Zweck erfüllt, erarbeitet werden. Alle Teams entwickelten mit Unterstützung von Nora Kühner und Cornelia Sievers Konzepte, die alle wichtigen Aspekte und Skizzen beinhaltet. Die kürzlich stattgefundene öffentliche Präsentation der Workshopresultate bestätigte in beeindruckender Weise, dass die Masterclass ein Kreativitäts-Booster für die Sport- und Textilbranche ist.

„Wir brauchen zukunftsorientierte Konzepte mehr denn je. Die Arbeit mit den internationalen Designstudierenden begeistert mich auch im siebten Jahr immer wieder – die Leichtigkeit im interkulturellen Austausch und das Zusammenfinden im Team sowie die daraus entstehenden Ideen und Konzepte beflügeln und inspirieren!”, betonte Nora Kühner, Designerin & Trendexpertin.

Wichtige Erfahrung