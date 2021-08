MOBILWoche: Vielfältiges Programm

Von Samstag, 4., bis Sonntag, 12. September findet die MOBILWoche 2021 mit vielen landesweiten Aktionen statt. In Rankweil wird im Zuge dessen am Dienstag, 7. September, zur Fundradversteigerung geladen. Außerdem gibt es eine Caruso-Carsharing-Testaktion und weitere Highlights.

Unter dem Motto „Probier amol“ ist auch heuer das MOBILWochen-Ticket erhältlich: Es kostet 15 Euro (auch für Familien mit Familienpass) und ist für sieben Tage für Bus und Bahn in ganz Vorarlberg gültig. Zudem können Interessierte in verschiedenen Gemeinden, so auch in Rankweil, unkompliziert CARUSO Carsharing (stationiert am Bahnhof Rankweil) bis zu drei Stunden lang kostenlos testen. Die BürgerInnen können sich dazu direkt beim Bürgerservice der Marktgemeinde Rankweil melden. Die Gemeinde legt einen MOBILwochen-Zugang im CARUSO-System an und bucht das Fahrzeug für den entsprechenden Zeitraum. Vor Ort bekommen die Testfahrer:innen an der Ausgabestelle eine CARUSO-Karte, eine kleine Einweisung ins Elektroauto und unterschreiben den Testvertrag. Besonderes Zuckerl: Wer sich im September für eine Mitgliedschaft bei CARUSO entscheidet, bekommt die erste Monatsgebühr geschenkt.