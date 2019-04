Mobiler Hilfsdienst Feldkirch als Pilotgemeinde

MoHi Feldkirch tagte zum 29. Mal im Haus Nofels.

FELDKIRCH Die ARGE Mobile Hilfsdienste wurde von 19 Trägervereine vorarlbergweit gegründet. Der LKH Hohenems kam als 20. und bislang letztes Glied hinzu. Einer davon ist der Mobile Hilfsdienst in Feldkirch, die kürzlich zur 29. Generalversammlung ins Haus Nofels lud. Nach der Begrüßung der Festgäste wurde von Obmann Edgar Mayer die größten Veränderungen 2018 angesprochen. Darunter auch die neue Datenschutzverordnung: „Bei uns in der Verwaltung werden alle Möglichkeiten geprüft und implementiert, damit es zu keinen Komplikationen kommt“, meint Mayer. Der LIONS Club Feldkirch (Gründungsmitglied) hat eine neue Kooperation mit einem Taxidienst ins Leben gerufen. Ein neuer Schwerpunkt in der Tagesbetreuung gilt seit 1. Juli 2018: Die Gerontopsychiatrie (Seelenheilkunde) gehört zu einem neuen Finanzierungsmodell und wird vom Land gänzlich übernommen. „Wir sind dabei eine Pilotgemeinde, die diese Art Tagesbetreuung adaptieren“, freut sich der Obmann.