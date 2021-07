Mobile Küche und Velo-Stage setzen Zeichen

Startschuss für Veranstaltungsreihe "Mobile Gastfreundschaft" in Feldkirch.

FELDKIRCH Unter Gastfreundschaft versteht man mittlerweile vieles. Doch wie eine “Mobile Gastfreundschaft” aussieht, zeigte vergangenen Mittwoch die Montfortstadt in voller Pracht. Denn dort wurde der Kick-off der Veranstaltungsreihe “Mobile Gastfreundschaft” am Sparkassenplatz zelebriert. Aus der Grundidee der POTENZIALe ist ein fortlaufendes Projekt entstanden, das weiterhin wächst. Unter dem Slogan “Die Gassen deiner Stadt” findet diesen Sommer ein bunter Veranstaltungsreigen statt. Konzerte, Gaumenfreuden unter freiem Himmel oder Gaukeleien im Hof – für Groß und Klein bieten sich von Juli bis Mitte September unterhaltsame Events an. Dank zahlreicher lokaler Vereine, Kulturveranstalter und Gastronomiebetriebe, die sich für Angebote engagieren, die Lust auf mehr machen. Und mit einer Einladung an alle, in diese schöne Stadt zu kommen. Ob mit Kind und Kegel, mit Freunden oder einzeln. Ob für einen Drink in einem Gastgarten, den Besuch einer Veranstaltung, des Spielplatzes oder einfach so.