Mobile Jugendarbeit

Sebastianplatz, Mühletorplatz und Co: Hotspots Jugendlicher im Fokus.

GISINGEN Einen Überblick über all die Corona-Verordnungen und -Maßnahmen zu bewahren, ist für Jugendliche oft nicht leicht. Der Drang, Freunde endlich wieder „in real life“ sehen zu können, wird immer größer. Die Belastung, die angesichts der aktuellen Situation entsteht, ist in verschiedenen Altersklassen unterschiedlich zu spüren. „Sie sind mit in jener Gruppe, die die meisten Einschränkungen ‚ertragen‘ muss, gerade im Jugendalter sind Kontakte, Treffen etc. extrem wichtig“, erklärt Anne Richter von der Offenen Jugendarbeit Feldkirch. „Dass es dann unter anderem vereinzelt zu Zerstörungswut, Frust, Rückzug kommen kann, kann man sich in diesem Zusammenhang gut vorstellen. Die einzige Möglichkeit, dass die Jugendlichen sich überhaupt treffen können, ist draußen und an öffentlichen Plätzen.“