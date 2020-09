Mobile Dialyse feiert Jubiläum

Seit 10 Jahren fährt das mobile Dialyse-Team durch Vorarlberg und unterstützt dialysepflichtige Patienten.

322.350 Kilometer, 12.057 Patientenbesuche und 9.070 Arbeitsstunden – das ist die stolze Bilanz des mobilen Dialyse-Teams in den vergangenen zehn Jahren. Insgesamt konnten so seither 65 Patienten betreut und die lebensnotwendige Dialyse in den gewohnten vier Wänden daheim durchgeführt werden. „Unsere zum überwiegenden Teil schwerstkranken Patienten können durch die mobile Dialyse in ihrer häuslichen Umgebung optimal durch hochqualifiziertes Pflegepersonal unserer Abteilung behandelt werden. Insbesondere ihre Lebensqualität kann dadurch verbessert und erhalten werden. Entsprechend groß sind auch Dankbarkeit und Wertschätzung der Patienten und ihrer Angehörigen“, freut sich Prim. Prof. Dr. Karl Lhotta über das Jubiläum.

Die Inspiration zur mobilen Dialyse kam dabei vor über zehn Jahren aus Niederösterreich. Nach dem Vorbild des Programms in St. Pölten erarbeitete sich die Abteilung für Innere Medizin am LKH Feldkirch ein eigenes Projekt für eine mobile assistierte Peritonealdialyse. Seither rückt von Montag bis Freitag zwei Mal täglich jemand vom Dialyse-Team des LKH Feldkirch aus, am Samstagmorgen sowie am Sonntagabend dann fürs Wochenende, um die betroffenen Patienten bei der Blutwäsche zuhause zu unterstützen. Aktuell gibt es in Vorarlberg rund 25 bis 30 Peritonealdialysepatienten – dem gegenüber stehen 14.000 Dialysebehandlungen pro Jahr im LKH Feldkirch. Das Angebot der mobilen Dialyse gibt es dabei nur in Vorarlberg und Niederösterreich. MIMA