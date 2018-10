Mobil und beweglich im Alter

Im Laufe der Jahre zwickt`s hier und schmerzt`s da, die Beweglichkeit und Kraft nehmen ab. Man kommt immer öfter aus dem Gleichgewicht, wird ängstlicher und verliert das Vertrauen in die eigene Mobilität.

Im schlimmsten Fall führt dies zu einem Sturz mit schweren gesundheitlichen Folgen. Die Unsicherheit und das „aus dem Gleichgewicht kommen“ führen bei vielen SeniorInnen dazu, körperliche Betätigung ganz zu vermeiden. „Beweglich bleiben und lernen ein Leben lang, dass das möglich ist belegen zahlreiche Studien“, sagt Alexandra Ender-Mathis von Sicheres Vorarlberg. So lassen sich durch angepasste Übungen Gleichgewicht, Kraft und Koordination verbessern, was zu einer deutlichen Reduktion des Sturzrisikos im Alter beiträgt. Das bringt Lebensqualität und ermöglicht es, den Lebensabend länger im eigenen Zuhause verbringen zu können. Das gemeinsame Bewegen in einer Gruppe macht zudem viel mehr Spaß und steigert die Motivation. Der Austausch mit Gleichgesinnten sorgt für geistige Anregung und schützt vor Isolation und Einsamkeit.