Mobbingprävention an Altacher Volksschule

Die Offene Jugendarbeit Altach veranstaltete an der Volksschule ein Kompetenztraining zur Gewalt- und Mobbingprävention.

Altach . Im Zuge der regulären Gewalt- und Mobbingpräventionsarbeit der Offenen Jugendarbeit Altach, zeichnete sich bei den landesweit durchgeführten Workshops an den Mittelschulen ein deutliches Schema ab. In ausnahmslos jeder erste Klasse der unterschiedlichen Schulen, berichteten Schüler von Gewalt- und Mobbingerfahrungen, die sie schon in der Volksschule erlebten.

In weiterer Folge sicherte auch die Gemeindepolitik dem Projekt ihre Unterstützung zu und so konnten die Planungen für ein Kompetenztraining zur Gewalt- und Mobbingprävention an der Volksschule weitergeführt werden. „Selbstwert und Achtsamkeit als Basis zwischenmenschlicher Begegnungen stellten wir in Focus des neuen Konzeptes. Kinder und Jugendliche dazu befähigen, für sich und andere einzustehen. Sie so weit zu befähigen, dass sie sich trauen, bei Bedarf an verantwortliche Personen zuwenden“, erklärt Nicole Beck. Insgesamt nahmen dazu im zweiten Semester 62 Schüler im Alter von 9 bis 13 Jahren in den vierten Klassen der Volksschule Altach an diesem Kompetenztraining teil und auch die Rückmeldungen der Schüler waren durchwegs sehr positiv. Auch das Resümee der Direktorin und vom Lehrkörper viel sehr gut aus und so plant die Offene Jugendarbeit Altach das Kompetenztraining im kommenden Schuljahr vorzusetzen. MIMA