Mobbing-Vorwürfe: Zwischen Verunsicherung und Klarheit

Nach mutmaßlicher Mobbingaffäre an einer Volksschule in Feldkirch herrscht bei der Schulleitung und manchen Eltern ein sehr unterschiedliches Stimmungsbild.

In der Volkschule Sebastianplatz in Feldkirch-Gisingen soll nach dem Bekanntwerden schwerer Konflikte und Schikanen im Lehrerkollegium wieder etwas Ruhe eingekehrt sein. Zumindest sehen das die nunmehrige Direktorin und die Bildungsdirektion so. Mehrere Eltern, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, schildern allerdings ein etwas anderes Stimmungsbild. In einem der NEUE am Sonntag vorliegenden Schreiben einer Mutter heißt es etwa: „Keine einzige Beteuerung, dass hier alles in Ordnung ist und gerne neue Lehrer an die Schule kommen, beruhigen mich und die anderen Eltern.“