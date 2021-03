Matthias Gunsch, Björn Tyrner und Markus Köberle zu Gast in der MIXED ZONE.

Matthias Gunsch, Björn Tyrner und Markus Köberle zu Gast in der MIXED ZONE. ©VOL.AT

In der MIXED ZONE geht es heute um Tischtennis in Vorarlberg und Handball in Bregenz und Hard.

Der UTTC Raiffeisen Kennelbach ist auf dem besten Weg zum Meistertitel im unteren Playoff der österreichischen Tischtennis-Bundesliga. Wie die Saison verlaufen ist und wie es allgemein um den Tischtennissport in Zeiten wie diesen steht erklärt Obmann Matthias Gunsch Moderator Philipp Fasser und VN Sportchef Christian Adam.

Danach wird der Ball etwas größer. Björn Tyrner von Bregenz Handball und Markus Köberle vom HC Hard geben Einblick in die laufende Handball-Saison und wie es dort weitergeht.

MIXED ZONE – jeden Donnerstag um 17:45 Uhr im Anschluss an Vorarlberg LIVE.

(VOL.AT)MIXED ZONE mit Tischtennis und Handball