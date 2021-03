MIXED ZONE mit Fußball, Skisport und Eishockey

Ein Großaufgebot an Gästen in der MIXED Zone: Junioren-Weltmeister Lukas Feurstein, Frauen-Fußball-Power von Lisa Metzler und Sarah Schneider und Alex Kutzer von den Dornbirn Bulldogs.

Die heutige Ausgabe der MIXED ZONE startet gleich mit Frauen-Power. Lisa Metzler und Sarah Schneider vom FFC Vorderland sind im Studio zu Gast und geben Einblick in den Saisonstart. Danach geht es gleich Richtung Bansko zu Lukas Feuerstein, der heute Gold bei der alpinen Ski-Junioren-Weltmeisterschaft geholt hat. Und im Anschluss gibt Alex Kutzer vom EC Dornbirn Einblick in die Entwicklungen beim einzigen Ländle-Club in der ICE Hockey League.