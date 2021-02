MIXED ZONE im Zeichen des Super Bowls

Philipp Fasser und Christian Adam beleuchten mit ihren Studiogästen in der MIXED ZONE das größte Einzelsportereignis der Welt - den 55. Super Bowl am kommenden Sonntag.

In der Nacht auf Montag findet das wohl größte Sportereignis der Welt statt - der 55. Super Bowl. Die Tampa Bay Buccaneers treffen in Tampa auf den Titelverteidiger, die Kansas City Chiefs.

Philipp Fasser und Christian Adam unterhalten sich mit dem Head Coach der Cineplexx Blue Devils, Tyler Harlow, über die Teams, die Strategien und den Football-Sport an sich. Zusätzlich wird Thomas Sumann aus Florida live in der Sendung über die Stimmung in Tampa vor dem Super Bowl berichten.