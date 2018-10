„Mixed Horns“ mit Martin Franz (Saxophon/Flöte), Klaus Peter (Saxophon/Klarinette), Jan Ströhle (Posaune) und Harald Schele (Tuba) laden zum Konzert in den Pfarrsaal nach Lochau. Mit dabei auch „Special Guest“ Thomas Gertner.

„Mixed Horns“ mit Martin Franz (Saxophon/Flöte), Klaus Peter (Saxophon/Klarinette), Jan Ströhle (Posaune) und Harald Schele (Tuba) laden zum Konzert in den Pfarrsaal nach Lochau. Mit dabei auch „Special Guest“ Thomas Gertner. ©Mixed Horns

„Mixed Horns“ mit Martin Franz (Saxophon/Flöte), Klaus Peter (Saxophon/Klarinette), Jan Ströhle (Posaune) und Harald Schele (Tuba) laden zum Konzert in den Pfarrsaal nach Lochau. Mit dabei auch „Special Guest“ Thomas Gertner. ©Mixed Horns

„Mixed Horns“ laden zum Konzert in den Lochauer Pfarrsaal

Lochau. Der Lochauer Kulturausschuss bringt das Ensemble „Mixed Horns“ am Dienstag, 30. Oktober, nach Lochau. Beginn des Konzerts im Pfarrsaal ist um 19.30 Uhr. Karten bei ländleTICKET in allen Raiffeisenbanken und Sparkassen oder an der Abendkassa.

„Mixed Horns“ mit Martin Franz (Saxophon/Flöte), Klaus Peter (Saxophon/Klarinette), Jan Ströhle (Posaune) und Harald Schele (Tuba) sowie „Special Guest“ Thomas Gertner erzeugen einen spannenden Mix, der sich durch fantastischen Sound auszeichnet. Es geht ihnen alles leicht von der Hand. Diesen Eindruck gewinnt man schnell, wenn die vier Spezialisten zusammen spielen. Munter und gut gekleidet pusten sie gehörfäl­lige Melodien mit Spielwitz sowie musikalische Kunststücke mit ernsten Episoden, alles grad so wie es beim Publikum gefragt ist.