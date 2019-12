Mitverantwortlich für Unfalltod der Freundin

82-jährige Autoinsassin starb bei Kollision mit Motorrad in Reuthe. Lenkerin des Autos und Motorradfahrer rechtskräftig wegen fahrlässiger Tötung zu Geldstrafen verurteilt.

Die strafrechtliche Aufarbeitung des tödlichen Verkehrsunfall vom Juni 2017 in Reuthe wurde in dieser Woche abgeschlossen. Die angeklagte Autofahrerin wurde für den Unfalltod ihrer Freundin mitverantwortlich gemacht. Die 75-jährige, unbescholtene Erstangeklagte wurde am Mittwoch in der Berufungsverhandlung am Landesgericht Feldkirch wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu einer teilbedingten Geldstrafe von 1260 Euro (180 Tagessätze zu je sieben Euro) verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, dem Gericht zu bezahlende Teil 315 Euro (45 Tagessätze). Drei Viertel der Geldstrafe (945 Euro) wurden für eine dreijährige Probezeit bedingt gewährt. Das Urteil ist rechtskräftig. In erster Instanz war am Bezirksgericht Bezau nur die Hälfte der Geldstrafe bedingt nachgelassen wurden.