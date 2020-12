„mittwochsLichter“ im Advent

Kerzen, Kekse und ein Adventkranz – das gehört für viele Menschen zur Adventszeit genauso wie besinnliche Texte und Musik. Und genau dazu laden die „mittwochsLichter“ bei einem „Livestream“ am Mittwoch, 23. Dezember, von 18.30 bis 19.30 Uhr ein.

„In einer Zeit, in der vieles unsicher scheint, möchten wir mit den „mittwochsLichtern“ einen Kontrapunkt setzen und allen interessierten Menschen im Advent kraftvolle Themen und spirituelle Gedanken mitgeben“, erzählt Ingrid Böhler, Fachbereichsleiterin der PfarrCaritas. Bereits dreimal haben sich zahlreiche Zuhörer*innen diese kleine Auszeit gegönnt. Nun lädt die PfarrCaritas zum letzten „mittwochsLicht“ am Mittwoch, 23. Dezember, von 18.30 bis 19.30 Uhr via „Livestream.“