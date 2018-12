Mitternachtssuppe für die Nachtschicht

Getzner Textil AG ist Sieger in der Kategorie über 300 Mitarbeiter.

In die Zukunft schauen

Die Geschäftsleitung und Vorstandsvorsitzender Roland Comploj freuten sich über den Award, den sie nach einer Auswertung der Online-Mitarbeiterbefragung durch das Institut Dr. Auer entgegennehmen durften. Doch was war es eigentlich, was die Mitarbeiter zur Teilnahme an der von der Arbeiterkammer Vorarlberg (AK), VOL.AT und VN initiierten Veranstaltung veranlasste? Alexander Burtscher, Bautechniker und seit über 20 Jahren bei Getzner, hat eine Antwort: „Wir sind alle eine große Familie, auch die Eigentümer und Gesellschafter stärken den Spirit, gemeinsam in die Zukunft zu schauen und so auch etwaige Probleme zu lösen“, erklärt er. Für Personalleiter Matthias Walter hat sich außerdem neben der sozial orientierten Unternehmenskultur auch die Förderung von Aus- und Weiterbildung bewährt. Ramona Litsch, die vom Labor in die Qualitätssicherung gewechselt ist, bestätigt das. „Hier kann ich meine Talente noch besser umsetzen und mir außerdem weitere Fähigkeiten aneignen. Ich bin viel mehr mit anderen Abteilungen in Kontakt und das ist das Beste an meiner neuen Aufgabe.“ Kontakt hat sie auch mit Güleser Sengül, die gerade den Lehrberuf „Metall- und Maschinenbautechnik“ erlernt. „Man wird wertgeschätzt und nicht klein gesehen, weil man Lehrling ist“, freut sie sich, im Traditionsunternehmen ihre Ausbildung machen zu können und lächelt Ausbildungsleiterin Perrine Palombo zu. Für die Betriebsratsvorsitzende der Angestellten hat das Arbeitszeitmodell bei Getzner auch den Vorteil, dass Familie und Beruf vereinbar sind. Ebenso wie die Kinderkrippe „Getzners Buntstiftle“ für Ein- bis Dreijährige mit einer ganzjährigen Betreuung dazu beiträgt. Bei Getzner Textil wird in Sachen Unternehmenskultur auf ein starkes Miteinander gebaut. „Es lohnt sich für alle, wenn die Unternehmensleitung neben wirtschaftlichen Überlegungen auch das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Blickpunkt hat“, so der Personalchef Walter.