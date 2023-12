Mitten in Europa - Othmar Karas bei "Vorarlberg LIVE"

In der vorerst letzten Ausgabe von "Vorarlberg LIVE – Mitten in Europa" ist Othmar Karas, ÖVP-Urgestein und erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, zu Gast.

Karas wird über seinen persönlichen Rückzug von der europäischen Bühne sprechen und seine Sicht auf die österreichische Europapolitik mit ihren Fehlern und Chancen erörtern. Zentrale Themen wie der Beginn der EU-Beitrittsgespräche mit der Ukraine, die Diskussion um die Schengen-Erweiterung, die Reform des Asylsystems in der EU und die neuen härteren Maßnahmen bei der Asylpolitik werden beleuchtet. Karas teilt seine Gedanken zum Green Deal und zur UN-Klimakonferenz in Dubai, auch ein Ausblick auf die EU-Wahl 2024 darf nicht fehlen. Seine kritische Sicht auf die Entwicklung „seiner“ ÖVP und etwaige Hoffnungen für die Zukunft der Europapolitik in Österreich und Europa runden das Gespräch ab.