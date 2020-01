Mitten im Skiunfall-Stress: Röntgengerät in Bludenz ausgefallen

Bludenz - Am Wochenende fiel im Krankenhaus Bludenz ein Röntgengerät aus. Dies sorgte für ordentlich Stress.

Derzeit herrscht Hochbetrieb in den Vorarlberger Unfallambulanzen. Dazu kam noch, dass an einem Tag in Bludenz ein Röntgengerät ausfiel, berichtet der ORF Vorarlberg am Mittwoch. Sämtliche Patienten mussten nach Feldkirch umgeleitet werden.