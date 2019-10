Mittelschule Rheindorf erstrahlt in neuem Kleid

In den letzten zwei Jahren wurde die MS-Rheindorf durch einen Innenausbau zukunftsfit gemacht.

„Vieles hat sich verändert in den letzten 50 Jahren. Schulen müssen sich ständig weiter entwickeln und sich der Gesellschaft anpassen“, betonte Direktor Gerd Neururer in seiner Begrüßungsrede. Waren es im Jahr 1973 noch 500 Schüler in 15 Klassen, unterrichtet von 16 Lehrern, so sind es heute 13 Klassen mit 270 Kindern und doppelt so vielen Lehrern. Darüber hinaus ist eine moderne Schule ohne Mittags- und Lernbetreuungsangebot kaum noch vorstellbar. Kurt Fischer, GR Doris Dobros (verantwortlich für Bildung) und Markus Schlachter (Hochbau) sind überzeugt: „Jeder Euro, der im Bildungsbereich investiert wird, macht sich mehrfach jetzt und auch in der Zukunft bezahlt:“ Die Gesamtkosten von 1,4 Mio. Euro wurden zu rund 50 % durch Förderungen und Bedarfszuweisungen von Bund und Land finanziert. Der Umbau erfolgte in zwei Bauetappen 2018 und 2019.