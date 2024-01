Mittelschule Lochau - Tag der offenen Tür

Mit einem tollen, abwechslungsreichen Programm präsentierte sich die Mittelschule Lochau am 19.01.2024 bei ihrem Tag der offenen Tür.

Für die jungen Besucher*innen gab es gruppenweise eine Führung mit Mittelschüler*innen durch das Schulhaus. Die Reise führte vom Physiksaal – mit Durchführung von Experimenten – in die Sporthalle zu einem Parcours, und dann weiter in den EDV-Raum. Anschließend ging man in den bunt gestalteten Raum mit der Aufschrift „Español“ und weiter zum Musiksaal, wo fröhlich ein kurzer Tanz einstudiert wurde. Schließlich führte der Weg hinunter in die Schulküche, wo es für jeden eine kleine Jause gab.