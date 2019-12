Mittelschule Lochau erhält „eEducation“-Auszeichnung

Lochau. Die Mittelschule Lochau wurde vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit dem Titel „eEducation Austria EXPERT.SCHULE“ für das Schuljahr 2019/20 ausgezeichnet.

Stolz präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Wahlfächer „Coding und Programmieren“ sowie „Medienkompetenz“ zusammen mit Dir. Herbert Fetz und Alexander Zoppel als eLearning Beauftragter an der Mittelschule Lochau das Zertifikat „eEducation Austria EXPERT.SCHULE“, das an der Schule natürlich einen besonderen Platz erhält.

Die Initiative „eEducation Austria“ verfolgt das Ziel, Digital- und Informationskompetenzen in alle Klassenzimmer Österreichs zu tragen. Das verliehene Zertifikat unterstreicht die umfassende digitale Bildung an der Mittelschule Lochau, welche allen Schülerinnen und Schülern ab dem ersten Jahrgang zuteil wird.

Die Mittelschule Lochau ist dank der wohlwollenden Unterstützung und digitalen Förderung der Gemeinde Lochau mit zwei Computerräumen samt modernsten Geräten sowie zusätzlichen Computern und Beamern in allen Klassenräumen hervorragend und zeitgemäß ausgestattet. Dies ermöglicht es, digitale Medien und Werkzeuge flexibel und lernfördernd zu verwenden. Sie sind eine große Unterstützung beim Lehren und Lernen und bei der inneren Differenzierung.

Die Schülerinnen und Schüler werden so bestens für den Einsatz der neuen Technologien in weiterführenden Schulen bzw. in der Arbeitswelt vorbereitet. Für die nahe Zukunft sind die Anschaffung von interaktiven Clevertouch-Tafeln und programmierbaren Microbit-Platinen sowie der Ausbau der Internetleitung geplant.