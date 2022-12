Mittelschule Hasenfeld stellt sich vor

Die Volksschüler gewannen weitreichende Eindrücke in das Schulleben der Mittelschule Hasenfeld am Tag der offenen Tür.

Die Volksschüler der vierten Klassen schnupperten einen Vormittag lang in das Schulleben der Mittelschule Hasenfeld.

Lustenau Die Lehrer der Mittelschule Hasenfeld haben sich für den Schnuppertag ihrer künftigen Schüler einiges einfallen lassen. Ein Kreisel aus Holz, leckere selbstgemachte Pestostangen, Physikversuche im Labor, ein Stationenbetrieb im Turnsaal, Zeichen- und Englischunterricht – den Viertklässlern der Volksschule Hasenfeld wurde in kürzester Zeit die Vielfalt an der Mittelschule gezeigt. In jedem Unterrichtsfach halfen die Mittelschüler ihren Lehrern und griffen den neuen Schülern hilfsbereit unter die Arme.

Wertvolle Einblicke geben

„Wir zeigen den Schülern, was sie hier bei uns alles erwartet“, sagt Klaus Bösch, Lehrer der bildnerischen Erziehung. Luca Hagen (13) steht im Zeichensaal vorne an der Tafel und demonstriert den Volksschülern, welche Kunstwerke in dieser Schule angefertigt werden. Ein paar Türen weiter, wird eifrig gewerkt. Bei Christian Alge und Markus Kirchberger fertigt die nächste Gruppe gerade einen eigenen Kreisel aus Holz an. Die Schüler dürfen Sägen, Leimen und Zusammenbauen. Am Ende darf jeder seinen selbstgebauten Holzkreisel mit nach Hause nehmen. „Wenn ihr alles richtig zusammengebaut hat, dreht sich dieser für zwei Minuten“, erklärt Alge. Die Zeit vergeht schnell. Jede Gruppe ist für 30 Minuten einem Fach zugeteilt, dann wird gewechselt. Das Zeichen dazu gibt Schulsekretärin Nicole Gmeiner, die pünktlich die Schulglocke nach 30 Minuten erklingen lässt.

Freude an Schule vermitteln