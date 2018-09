Mittelschule Hard: Digitalisierung kommt auch in den Schulen an

Heutzutage werden die digitalen Medien immer mehr in Vorarlbergs Schulen eingesetzt. Ob die Kinder so das Schreiben verlernen oder ob es sie richtig auf die Zukunft vorbereitet, verraten Christian Höpperger und Klaus Zanetti im VOL.AT-Interview.

In der Mittelschule Mittelweiherburg in Hard werden schon länger die digitalen Medien in den Unterricht eingebunden. Nun möchte die Schule nicht nur den PC in den Unterricht integrieren, sondern auch mehr mit Tabletts arbeiten.