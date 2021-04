Mittelschule erhält neues Dach

In den letzten Wochen erfolgte der Auftakt für umfangreiche Sanierungen am Dach der Mittelschule Bergmannstraße.

Dornbirn. In den vergangenen Jahren wurden im Rahmen des Schulraumkonzepts der Stadt Dornbirn mehrere Schulgebäude saniert, adaptiert oder erneuert. So wird derzeit auch in der Bergmannstraße gearbeitet und nahezu die gesamte Dachfläche erneuert. „Die laufende Sanierung unserer Gebäude verlängert die Lebensdauer der städtischen Bausubstanz“, erklärt dazu Hochbaustadtrat Christoph Waibel.

An neue Anforderungen angepasst

Bestehende Schulgebäude werden auch in der Messestadt laufend an die neuen Anforderungen der Pädagogik, aber auch an die Bautechnik angepasst und so erfolgte dies auch an der Mittelschule Bergmannstraße in den vergangenen Jahren in mehreren Etappen. Dazu konnte in der Vergangenheit nach einem umfangreichen Umbau mehr Raum für die Mittagsbetreuung und die Tagesbetreuung geschaffen werden und auch die gesamte Brandmeldeanlage wurde modernisiert und eine vom Gesetz vorgeschriebene Fluchttreppe aus Stahl errichtet.

Energiebilanz wird deutlich verbessert