Mittelfinger gezeigt: "Tut mir leid, dass das auf Sendung gegangen ist"

Eine Nachrichtensprecherin der BBC hat sich dafür entschuldigt, vor laufender Kamera kurzzeitig einen Mittelfinger gezeigt zu haben.

"Es war ein privater Scherz mit dem Team und es tut mir leid, dass das auf Sendung gegangen ist", teilte Maryam Moshiri der Nachrichtenagentur PA zufolge am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst X mit. Es sei nie ihre Absicht gewesen, dass so etwas passiert. Mehrere Medien berichteten über den Fauxpas und veröffentlichten ein Video.

In einem Ausschnitt ist zu sehen, wie die Moderatorin kurz ihren Mittelfinger in die Kamera hält, ihn schnell runter nimmt und sagt: "Live from London - this is BBC news". Danach berichtete sie über Ex-Regierungschef Boris Johnson, der sich vor einer Kommission für seine Politik in der Corona-Pandemie verantworten muss.