Mittelalterflair beim Herbstmarkt

Der diesjährige Herbstmarkt im Herzen von Wolfurt bot wieder viel Unterhaltung.

Der Auftakt zum Markttag erfolgte um 11 Uhr wie gewohnt mit der Segnung des Apfelstrudels durch Pfarrer Marius Dumea. Der Erlös wird in diesem Jahr dem Kinderhaus St. Josef in Rumänien gespendet. Angekündigt durch vier Turmbläser eröffnete Bgm. Christian Natter mit Blick auf das mittelalterliche Schloss den Markttag. Bereits während des Frühschoppens durch die Bürgermusik Wolfurt füllte sich der Marktplatz trotz unstetem Wetter mit tausenden Gästen. Das tolle Rahmenprogramm durch zahlreiche Vereine begeisterte nicht nur die kleinen Besucher. Nicht fehlen durfte natürlich auch in diesem Jahr der große Feuerwehrsteiger der Wolfurter Wehrmänner mit tollem Ausblick auf den Marktplatz. So ging auch 26 Jahre nach Gründung des Herbstmarktes ein erlebnisreicher Markttag bei bester Stimmung zu Ende.