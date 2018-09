Türkisches Vorarlberg: "Wenn man sich zu Hause fühlt"

Bregenz - Landesrat Christian Gantner stellt dem Zusammenleben im Land ein gutes Zeugnis aus, wie er im Gespräch mit Hüseyin Cicek und den VN betont. Ein Interview über türkische Politik im Land, Vernetzung in der Community und Budgetkürzungen des Bundes im Integrationsbereich.

Gantner Sehr viel, was in der Türkei passiert, wird ein Stück weit zu uns hergetragen, was mich mit Sorge erfüllt. Ich frage mich oft, warum es so ist. Die Verbindung ins Herkunftsland ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Wenn wir Integration wünschen, heißt das nicht, die Wurzeln aufzugeben.