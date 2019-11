Mitstreiter fÃ¼r Bludenzr Repair CafÃ© gesucht

Bludenz. Seit gut einem Jahr gibt es in Bludenz mittlerweile das Repair Café. Das Angebot, das ins Lebens gerufen wurde, um defekte aber noch gebrauchsfähige Elektrokleingeräte wieder in Gang zu setzen und somit Abfall zu vermeiden, ist regelmäßig überlaufen.

„Das Repair Café platzt mittlerweile zu jedem Termin aus allen Nähten. Es freut uns, dass das Angebot, das vor allem Anleitung zum Selbsthandeln bietet und in keinster Weise als Konkurrenz zum gewerblichen Elektrofachhandel gesehen werden soll, so gut angenommen wird. Allerdings können wir mit der derzeitigen Stammmannschaft an freiwilligen Helfern den Andrang kaum mehr bewältigen“, Bürgermeister Mandi Katzenmayer. Um auch weiterhin fachgerechte Reparaturen durchführen und kleine Mängel an den vorbeigerechten Haushaltsgeräten beheben zu können, braucht es zusätzliche Kräfte.