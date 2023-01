Mitreißende Show der Turntalente

120 Turnerinnen und Turner der Turnerschaft Göfis begeisterten auf dem Turnerball

GÖFIS Ein echtes Spektakel präsentierte die Turnerschaft Göfis auf dem Turnerball-Wochenende 2023. 120 Turnerinnen und Turner präsentierten ein abwechslungsreiches Programm, dass alle Altersgruppen der Turnerschaft auf fantasievolle Art einbezog.

Den Einstieg in den vielseitigen Abend gestalteten die Mädchen des Geräteturnens, welche nicht nur etliche Räder schlugen, sondern auch anderweitig ihr Talent bewiesen. Nun waren die Kinder ab sechs Jahren von Gruppe „Kinder in Bewegung“ an der Reihe, die tolle Tänze zum Kinderfilm „Encanto“ aufführten. Die Burschen vom Geräteturnen bewiesen, dass sie alle echte Karate-Kids sind. Mit Begeisterung wurde anschließend der 80er-Jahre-Kultfilm „Flashdance“ von der Sportgymnastik ab 13 Jahren aufgeführt.

Großes Turntalent

In der Pause wurden Lose zur Tombola verkauft, bei der es tolle Preise zu gewinnen gab. Im Anschluss präsentierten die Jugendlichen ab 14 Jahren aus dem Vereinsturnen ihr akrobatisches Talent. Die Sportgymnastik Jugend ließ zum zehnjährigen Jubiläum den „Teen Beach Movie“ und damit die wilden sechziger Jahre wieder aufleben. Im der nun folgenden Vorstellung „Die geheimnisvolle Insel“ zeigte das Geräteturnen ab 14 Jahren nicht nur fantasievolle Kostüme, sondern auch ein tolles Programm mit Würfen, waghalsigen Sprüngen und akrobatischen Hebefiguren. Zum Abschluss wurde es wieder gefühlvoll, denn die Faschingsgruppe präsentierte das beliebte Jukebox-Musical „I am from Austria“ mit den großen Hits des Songwriters Reinhard Fendrich.

Vollbesetzter Saal