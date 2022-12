Mitreißende musikalische Weltreise

Harmoniemusik Tisis-Tosters begeisterte auf Herbstkonzert im Landeskonservatorium

Der temperamentvolle musikalische Abend begann mit dem Auftritt der Teenyband, welche die Zuhörer gleich einmal über den Atlantik in die Vereinigten Staaten entführte. Als Auftakt des aufregenden Programms wurde Robert Sheldons Overdrive dargeboten, um sich danach mit John Williams Filmmusik zum Jurassic Park noch weiter zu steigern. Mit dem „Tribute to Ray Charles“ wurden dem Wegbereiter des Soul die musikalische Ehre erwiesen, ehe „Dixieland USA“ mit verblüffenden Percussion Effekten aufwartete. Als Zugabe wurde „Litte Brown Jug“ von Glenn Miller gespielt. Der Teenyband unter der Leitung von Jugendkapellmeister Hauke Kohlmorgen gelang ein schwungvoller Einstieg.

Der nun folgende Auftritt der Harmoniemusik unter Leitung von Kapellmeister Michael Schmid wurde mit Spannung erwartet und entführte in noch entferntere Erdteile. Bei Satoshi Yagisawas „Fanfare – the Benfaction“ kam das gesamte Schlagwerk zum Einsatz. Mit dem flotten „UNO-Marsch“ des österreichischen Komponisten Robert Stolz wurde den Vereinten Nationen und dem Frieden die musikalische Referenz erwiesen. Es folgte eine komplette musikalische Weltumrundung mit „Around the world in 80 Days“ vom österreichischen Komponisten Otto Schwarz. Dabei war auf den Spuren von Jules Verne der Wilde Westen ebenso klar herauszuhören wie Frank Sinatras New York.