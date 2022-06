Mitreißende musikalische Mischung

Songs von Alex Sutter als rockiges Seelenfutter: Alices Garden Of Music im Theater am Saumarkt

FELDKIRCH Mit ihrer Band „Alices Garden Of Music“ öffnete Alex Sutter am Pfingstwochenende im Theater am Saumarkt das Gartentor in eine aufregende musikalische Zeitreise. Zugleich präsentierte die Sängerin ihr neues Album, das live entstanden ist.

Alex Sutter erzählt in ihren Songs ergreifende Geschichten aus dem Alltag des Lebens, die sich nicht in eine bestimmte Stilrichtung oder musikalische Gattung pressen lassen. Stattdessen variieren sie zwischen Rock und Reggae, Funk und Punk sowie Blues und Soul und atmen eine die Stimmung der Texte aufgreifende musikalische Freiheit.

Stilistische Zeitreise

Songs wie „Love, Peace and Freedom“, „Happy People“ und „Frei“ wechselten sich bei ihrem mitreißenden Auftritt mit melancholischen Titeln wie „Sorry“ und „Nowhere Land“ ab. Mal wird eine Tür bewusst geschlossen, das andere Mal hat man sich plötzlich in jemand verschossen und so manches Mal wird auch eine Träne vergossen. Natürlich durfte auch „Silently Breathing“, das Hochzeitslied ihrer Schwester, nicht fehlen.

Begeistertes Publikum