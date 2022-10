Mitreißend magisches Musical

Musikgymnasium Feldkirch blickt in „ A Friday in A Future” im Pförtnerhaus in die Zukunft

FELDKIRCH Der musische und bildnerische Zweig des Gymnasiums Schillerstraße riss die Zuschauer auf der Premiere des neuen Musicals „ A Friday in A Future”“ wieder mal vom Hocker. Den Schülern gelang unter der Regie von Martin Lindenthal gemeinsam mit Bigband, Bläsern und Streichern ein künstlerisches Gesamtwerk, welches ergänzt durch einen selbstgedrehten Film, über die Zukunft der Erde und der Schule handelt.

Im vollbesetzten Pförtnerhaus erlebten die Premierengäste einen lustigen Rollentausch: Durch magisches Zutun zweier Kellner tauschen die Seelen von Direktor Otto Steinfeldt und seiner Tochter die Körper. Dies führt zu völlig ungewohnten Abläufen in der Schule, zu delikaten Situationen, bei beiden zu völlig neuen Erfahrungen und Erlebnissen und schließlich zu einem neuen Bewusstsein und der Versöhnung vorheriger Gegensätze.

Mehr Rock´n´Roll

In die Rollen des Schuldirektors und seiner Tochter schlüpfen Michael Ludescher und Sophia Tschanett. Während der Direktor in „klaren Linien“ das pädagogische Konzept der Zukunft postuliert, entgegnet seine Tochter „Lass es etwas mehr Rock´n´Roll sein“ und greift in einer Hardrockband im Chybulski mit ihren Freunden in die Saiten. Die Verwirrung ist natürlich komplett, als schlagartig beide in der Haut des anderen stecken.

Gekonnt inszeniert

Den musikalischen Rahmen der Handlung bilden Werke, die von von Georg Friedrich Telemann und Wolfgang Amadeus Mozart über Jazz- und Soullegenden wie Carol King und Nina Simone bis zu moderner Popmusik von Tears for Fears und Björk reichten. Zum Einstieg erklingt „Think of me“ aus dem Musical „The Phantom of the Opera”. Mit “Better let it be Rock´n´Roll” trug auch Regisseur Lindenthal ein eigenes Stück bei.

Schule der Zukunft

Fragen der Zukunft des Planeten werden ebenso aufgegriffen wie Visionen zur Zukunft der Pädagogik in der Schule. Einen Gastauftritt in dem Video hat Autor Matthias Strolz, der aufruft, Bildung als Einladung zum Menschsein und persönlichen Entfaltungsakt zu begreifen. „Life in plastic ain´t fantastic“ werden Fridays-for-Future-Ziele artikuliert. Am Ende wird der “gewandelte” Schuldirektor von einer Welle der Begeisterung getragen.

Mit glänzend präsentierten Gesangssoli begeistern Jaimee Embley, Katharina Kaneider, Franziska Bär, Maria Bognar, Laetitia Nemes und Maximilian Eisenhut. Im Hintergrund wirken Brigitte Jagg (Tanz & Bewegung), Joachim Tschann (Streicher), Herbert Walser-Breuss (Bigband & Bläser), Constantin Eberle (Video) und Susanne Dalpra (Organisation) mit.