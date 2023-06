„Mitnand“ geht alles besser und bereitet auch Spaß

Die Mittelschule Lauterach veranstaltete zugunsten des Vereins „mitnand“ einen Spendenlauf.

Unter dem Motto „Mitnand geht alles besser!“ organisierte das Team der Mittelschule Lauterach einen Stundenlauf, dessen Erlös dem Lauteracher Verein „mitnand“ zugutekommt. Der sozialengagierte Verein unterstützt schnell und unkompliziert in Not geratene Mitbürger:innen der Gemeinde.

„Zweimal im Jahr rufen wir zu einem Stundenlauf auf“, erklärt Mittelschuldirektorin Gabriele Dünser. „Im Herbst sind wir Teil des Laufes für Afrika, im Frühjahr leisten wir einen Beitrag für unterstützungsbedürftige Menschen in unserer Heimatgemeinde.“ Die rund 210 Schüler:innen suchten sich im Vorfeld des Laufnachmittags einen Sponsor oder eine Sponsorin. Pro rund 1000 Meter lange Laufrunde rund um das Naturparadies Jannersee wird nach der Auswertung ein Geldbetrag gespendet. Zudem wird die Aktion von bekannten Lauteracher Firmen finanziell unterstützt. Bei strahlendem Sonnenschein war der Einsatz aller Beteiligten groß, sodass 1100 Runden in unterschiedlichem Tempo zurückgelegt wurden. Nach der punktgenauen Abrechnung wird ein namhafter Spendenbetrag an den Verein übergeben. So kann wiederum schnell und unbürokratisch geholfen werden.