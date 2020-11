Mitmenschen eine kleine Freude bereiten

Bludenz. Eine freudige Überraschung gab es für die „Betreutes Wohnen“-Bewohnerinnen in Bludenz: Stadträtin Andrea Mallitsch versorgte alle drei Wohnanlagen mit frischem Frühstücksgebäck.

Da die rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner der „Betreutes Wohnen“-Wohnanlagen in Bludenz aufgrund der aktuellen Situation auf ihren monatlichen Frühstückstreff verzichten müssen, gab es von der Sozialabteilung der Stadt Bludenz eine kleine Aufmunterung. Zusammen mit Abteilungleiterin Melissa Konzett stattete Sozialstadträtin Andrea Mallitsch den drei Wohnhäusern einen Besuch ab.

Sie kam natürlich nicht mit leeren Händen, sondern brachte für alle Säckchen mit, gefüllt mit allem, was man für einen guten Start in den Tag braucht. Das frische Frühstücksgebäck wurde von den Betreuerinnen vor Ort an alle Bewohnnerinnen verteilt. „Die aktuelle Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen, gerade im Zwischenmenschlichen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Mitmenschen nicht aus den Augen verlieren. Dazu reicht schon eine kleine Geste, wie ein nettes Wort oder eben auch ein kleines Frühstück, das zeigt, du bist mir wichtig“, erklärt Andrea Mallitsch die Idee hinter der gemeinnützigen Aktion.