Mitglieder der Söhne Mannheims kommen nach Sibratsgfäll

Für den guten Zweck: Eine ausgewählte Truppe der Formation kommt am 2. Oktober an den Dorner Hof in Sibratsgfäll, um ihre größten Hits zu singen.

Der "Straßenunterhaltungsdienst" ist eine Formation ausgewählter Mitglieder der Söhne Mannheims. Im Jahr 2019 kamen sie das erste Mal nach Sibratsgfäll, um ihre Songs zu spielen. Dadurch konnten über 30.000 Euro für gemeinnützige Vereine aus der Region gesammelt werden.

Benefizkonzert für "Geben für Leben"

Drei Jahre nach diesem erfolgreichen Benefizkonzert kommen sie am 2. Oktober erneut auf den Dorner Hof - und das für den guten Zweck: Anstatt eines Eintritts bitten die Veranstalter um eine freiwillige Spende für "Geben für Leben", um weitere Typisierungen für schwerkranke Menschen finanzieren zu können.

Start ist am 2. Oktober um 16 Uhr am Dorner Hof in Sibratsgfäll.